Ryanair si ferma per festeggiare il Natale: a terra mezzo milione di passeggeri

A Natale Ryanair si ferma. Oltre 3mila voli rimarranno a terra. Non c'entra né il maltempo, né lo sciopero né altro. La più grande compagnia area del continente e la quarta al mondo per movimenti il 25 dicembre chiude tutto. La ragione è culturale: l'azienda di voli low cost ha il suo quartier generale a Dublino e il Natale, in un paese così cattolico come l'Irlanda, è una festa molto sentita. Così piloti e personale rimangono a casa: nessuno si presenta al lavoro.