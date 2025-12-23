Antitrust, sanzione di 255,7 milioni di euro a Ryanair

L'Antitrust ha comminato a Ryanair DAC, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, una sanzione di oltre 255 milioni di euro per abuso di posizione dominante, da aprile 2023 ad almeno aprile 2025. Lo si legge in una nota dell'Autorità. Al termine di un'articolata istruttoria, l'Autorità ha accertato che "Ryanair ha attuato una complessa strategia per bloccare, ostacolare o rendere più difficile e/o economicamente o tecnicamente oneroso l'acquisto dei voli di Ryanair sul sito ryanair.com da parte delle agenzie di viaggio, OTA e fisiche, in combinazione con voli di altri vettori e/o con altri servizi turistici e assicurativi".