Runner morta nel sonno a Verona, aperta un'inchiesta per omicidio colposo

"La famiglia in questo momento è travolta da un dolore indicibile, difficile da comprendere dall'esterno. È chiusa in un silenzio di sofferenza per la morte di Anna e fortemente preoccupata per l'inchiesta che si sta conducendo, che impone di riaprire quella ferita quasi quotidianamente", ha dichiarato all'Ansa Marco Pezzotti, l'avvocato che assiste la famiglia della runner. La famiglia resta sempre "in attesa, avendo piena fiducia nei confronti della Procura della Repubblica, che si faccia piena luce sulle circostanze che abbiano determinato o contribuito a determinare il decesso di Anna".