Due maratoneti della stessa squadra morti nel sonno, verifiche sui certificati medici

Le procure di Vicenza e Verona hanno aperto un'inchiesta sui certificati medici agonistici dopo la morte improvvisa di due runner vicentini, Alberto Zordan, 48 anni, di Sovizzo, e Anna Zilio, 39 anni, di Marano Vicentino. I due atleti, entrambi tesserati per la squadra sportiva Team Km Sport di San Martino Buon Albergo, nel Veronese, sono deceduti nel sonno a meno di tre settimane di distanza l'uno dall'altra. Gli inquirenti hanno disposto esami diagnostici e prelievi di tessuti, che saranno sottoposti ad analisi di laboratorio per accertare le cause dei decessi.