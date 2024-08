Rumo (Trento), le campane disturbano i turisti emiliani: "Ferie rovinate"

La sindaca di Rumo Michela Noletti ha spiegato di aver tentato una mediazione con il gruppo di turisti ma "non c’è stato però nulla da fare e sono persino stata minacciata a livello personale: mi hanno detto che sarebbero venuti sotto casa mia di notte. Per fortuna, avendo capito che la situazione stava degenerando, mi sono recata sul posto con i carabinieri che potranno testimoniare quanto accaduto". "So di essermi comportata con onestà quindi le offese personali mi scivolano addosso - ha aggiunto - ma non tollero che una vicenda venga strumentalizzata per aggredire un’intera comunità, caratterizzata da sempre dai valori del rispetto e dell’accoglienza. È la prima volta che a Rumo succede una cosa del genere e in paese sono tutti sgomenti, anche i tanti turisti che da anni scelgono la nostra località per trascorrere le proprie vacanze". "Come comunità non abbiamo mai negato a nessuno l’aiuto, cercando sempre di far star bene chi sceglie il nostro paese – sono le parole di Giovanni Bertolla del Consiglio affari economici della parrocchia – ma quando qualcuno vuole imporre la propria volontà con le cattive maniere, mi sembra evidente che non possa trovare disponibilità dall’altro lato. Il fatto che questi turisti si siano portati con sé per le ferie persino il fonometro, mi fa pensare che l’unico intento fosse da principio quello di fare polemica e denigrare la nostra piccola comunità".