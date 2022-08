Nubifragio su Venezia, caduti frammenti dal campanile di San Marco

Un nubifragio ha colpito nelle ultime ore Venezia, provocando il distacco di frammenti di mattoni dalla torre del campanile di San Marco.

Non vi sarebbe alcun pericolo per le persone. I turisti che si trovavano ancora in visita al monumento sono stati fatti uscire, e la zona è stata transennata. Alla base del campanile sono visibili alcuni pezzi di mattone rosso, staccatisi dall'alto.