Rudy Guede, l'ex che lo ha denunciato per maltrattamenti: "È un manipolatore narcisista, non sapevo chi fosse quando l'ho conosciuto"

"Non lo conoscevo come il Rudy del caso Meredith"

La storia tra Guede e la ragazza era iniziata quando il 36enne si trovava ancora in semilibertà. Si erano incontrati nella biblioteca in cui l'ivoriano lavorava. "Non lo conoscevo come il Rudy del caso Meredith, non sapevo che la sera rientrasse in carcere. Nel 2008 avevo 8 anni". Guede le aveva accennato di essere finito in una brutta storia, senza aggiungere altro. I due poi avevano cominciato a frequentarsi fino a quando degli amici della giovane le avevano parlato della vicenda di Meredith. "Ero già innamorata di lui e forse non ci ho voluto credere fino in fondo. Mi sono fidata", dice la ragazza. L'ivoriano a quel punto le aveva raccontato in modo generico i fatti, "e io non ho approfondito. Era la mia prima storia d'amore, valeva il beneficio del dubbio".