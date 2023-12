Rudy Guede, Raffaele Sollecito: "Molesto con le ragazze, niente è cambiato"

Le parole a "Pomeriggio Cinque" dopo la notifica di divieto di avvicinamento per il 36enne ivoriano condannato per l'omicidio di Meredith Kercher

"Non seguo la vita di Guede, ma non mi sembra che sia cambiato niente". Con queste parole, Raffaele Sollecito ha commentato la decisione di divieto di avvicinamento alla ex compagna e l'obbligo di braccialetto elettronico nei confronti di Rudy Guede, il 36enne cittadino ivoriano già condannato in passato per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel novembre del 2007.

"Alla luce di quanto accaduto oggi mi sembra che non sia cambiato in niente - ha commentato ancora Sollecito in un audio diffuso da "Pomeriggio Cinque" -. Quello che era prima di entrare in carcere, quello che leggevamo negli atti, che fosse molesto con le ragazze, si riconferma tristemente e altrettanto tristemente si constata che non si è pentito. Persone hanno testimonianze di ogni genere. Quindi, diciamo questo c'era all'epoca poi quello che è successo dopo non l'ho seguito". E ancora: "Prima dell'omicidio stesso (di Meredith, ndr) era praticamente la prova provata, della sua colpevolezza, della sua responsabilità. Questo che sta succedendo adesso purtroppo mi fa intendere che in fondo niente è cambiato".

Rudy Guede, le nuove accuse Secondo l'impianto accusatorio Guede avrebbe preso di mia la sua ex compagna arrivando ad aggredirla anche fisicamente. Elementi confermati nel corso dell'indagine che i pm, coordinati dal procuratore Paolo Auriemma, hanno affidato agli uomini della Squadra Mobile. Un quadro allarmante che aveva spinto i titolari del procedimento a sollecitare per Guede gli arresti domiciliari. Una richiesta non accolta, però, dal giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto sufficiente il divieto di avvicinamento di almeno 500 metri dalla vittima e l'applicazione del dispositivo che consente il controllo elettronico in remoto dei soggetti raggiunti da una misura cautelare.