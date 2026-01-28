Rubano cavi di rame in una scuola a Catania, la dirigente scolastica: "Stima dei danni di circa 20mila euro"
A "Mattino Cinque" la preside Concetta Manola: "Siamo rimasti senza corrente"
Mentre la Sicilia affronta il ciclone Harry facendo registrare violente mareggiate lungo il litorale catanese, una scuola di Catania si ritrova senza corrente a causa del furto del rame. "Il comune ha disposto la chiusura della scuola dato che abbiamo trovato l'edificio al buio, non ci è voluto tanto a capire che la causa era il trafugamento dei cavi di rame" ha raccontato in diretta a "Mattino Cinque" la preside Concetta Manola.
"Prima hanno rubato il rame dalle cabine elettriche esterne alla scuola poi, come se non bastasse, nei giorni successivi hanno anche divelto i cavi dai tombini" prosegue la dirigente scolastica mentre l'inviata del programma di Canale 5 mostra i danni subiti. "La stima dei danni fatti dai tecnici del comune è di circa 20mila euro. Dai sopralluoghi tecnici i tempi per il rientro dei bambini a scuola si sono allungati, per questo ora dobbiamo pensare a soluzioni alternative, perché è chiaro che noi siamo una scuola e scuola dobbiamo fare" ha concluso la preside Concetta Manola.