Rovigo, ventidue lavoratrici ricomprano l’azienda e la salvano dalla crisi

Donne coraggiose che hanno salvato la propria azienda e il loro lavoro. Questa la storia che arriva da Stienta, in provincia di Rovigo, e più precisamente dal Centro Moda Polesano, azienda di sartoria che aveva chiuso i battenti lo scorso maggio a causa della crisi del settore sartoriale. Le operaie, anziché abbattersi, hanno deciso di investire i loro risparmi e la loro disoccupazione, e si sono trasformate in imprenditrici.



Come spiega Rosella Zampini, la responsabile del centro: “La cosa peggiore sarebbe stata la perdita della professionalità, ci sarebbe stata una grande diaspora”. Una decisione che non è stata facile da prendere, specie in un periodo storico come questo: “Siamo donne, siamo coraggiose e crediamo in quello che facciamo”. L’azienda, che lavora per grandi firme della moda italiana e non solo, al momento ha assunto 17 persone, ma l’obiettivo è quello di crescere ancora: “Il nostro progetto - conclude Zampini - è di diventare un team di almeno 45-50 persone”.