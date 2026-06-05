Rovigo, guadagna oltre 270mila euro su OnlyFans ma percepisce la Naspi: influencer denunciata

Dopo l'avvio dei controlli da parte dei finanzieri, circa 120mila euro sono stati regolarizzati attraverso la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Le somme sono state quindi recuperate a tassazione dall'amministrazione finanziaria. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di violazioni relative alle imposte dirette e all'Iva. Alla giovane è stata inoltre contestata la cosiddetta "tassa etica", l'addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% dell'imposta sul reddito per chi produce, distribuisce o commercializza materiale pornografico.