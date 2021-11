Roma, Vittorio Brumotti racconta la piazza di spaccio di Ponte di Nona

Continua il tour di Vittorio Brumotti alla ricerca delle piazze di spaccio. Questa volta il biker di "Striscia la Notizia" è a Roma est nel quartiere di Ponte di Nona. "A causa della disoccupazione vengono reclutati minorenni che vengono qui nel weekend per spacciare", spiega un cittadino che rimane anonimo. "Famiglie potenti che si servono di ragazzini affinchè la legge possa fare poco - continua l'uomo - le brave persone qui restano in silenzio, altrimenti ti sparano nelle gambe, ti danno fuoco alle macchine e agli appartamenti. Non ti lasciano vivere", conclude.

Leggi Anche Aggressione ai danni di Vittorio Brumotti, arrestati due pregiudicati

Vittorio Brumotti, allora, in sella alla sua bicicletta mostra il quartiere dove circa 50 famiglie gestiscono lo spaccio di droga sul territorio. Sono diversi i ragazzi che presidiano il luogo e, innervositi dalla sua presenza, lo attaccano con insulti e minacce.