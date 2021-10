"Striscia la Notizia", Brumotti mostra lo spaccio di droga a Foggia

I residenti esasperati di un quartiere di Foggia chiamano Vittorio Brumotti per far luce sullo spaccio di droga che avviene in pieno giorno e in diverse zone della città. Un business in mano a quella che viene considerata la "Quarta mafia", temuta anche dalla "Ndrangheta".

Pochi minuti in giro per la città e l’inviato di "Striscia la Notizia" si imbatte in alcune sentinelle, pronte a indicargli la strada che lo conduce alla stanza dello spaccio.

Ad accoglierlo c’è uno spacciatore che, ignaro di essere ripreso, cerca di vendergli della cocaina. Qualche ora dopo, scortato dalla polizia Vittorio Brumotti - sempre in sella alla sua bici - torna sul luogo dello spaccio dove individua l'uomo che ha cercato di vendergli la droga.