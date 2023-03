Roma, traffico droga e sfruttamento prostituzione: 47 misure cautelari | Coinvolti cittadini cinesi, filippini e italiani

Una maxi-operazione dei carabinieri di Roma è scattata all'alba tra Lazio, Toscana e Grecia.

I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone l'applicazione di misure cautelari nei confronti di 47 cittadini cinesi, filippini e italiani, indiziati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale e internazionale di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere dedita allo sfruttamento della prostituzione.