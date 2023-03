Droga, il consumo risale nei Paesi europei e torna ai livelli pre Covid

l consumo di cocaina è più elevato in Alto Adige, come anche in Tirolo, rispetto all'est dell'Austria, dove vanno invece per la maggiore speed e crystal meth, soprattutto nella capitale Vienna.

Cananbis, Bolzano e Milano nella media europea

La situazione è simile per la cannabis: anche per questa sostanza Bolzano e Milano sono nella media europea, mentre sono in coda classifica per mdma, metamfetamina e amfetamina. Non stupisce che Amsterdam guidi la classifica della cannabis in Europa.