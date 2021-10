Roma, toro sulla Laurentina: traffico in tilt e ironia del web

Ansa

"Rallentamenti su via Laurentina per un toro sulla carreggiata". Così, tramite un tweet, Roma Mobilità, servizio che fornsce informazioni sul traffico, ha dato l'allarme, segnalando la presenza dell'animale su una delle principali arterie cittadine. Non è la prima volta che vengono segnalati casi di animali selvatici tra le strade della Capitale, come i numerosi cinghiali avvistati nei mesi scorsi.