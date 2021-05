Roma invasa da cinghiali e gabbiani: preoccupazioni per i bambini

Nel quartiere Monte Mario, a Roma, i bambini di un istituto scolastico sono costretti a uscire prima dell'orario previsto - 16.30 - per evitare di incontrare un branco di cinghiali che si impossessano delle strade, probabilmente partendo da un parco vicino. Gli animali sono attratti dai cassonetti dei rifiuti della mensa, che non sempre vengono svuotati.

A "Mattino Cinque", una delle mamme degli alunni racconta la propria preoccupazione: "Li ho visti più volte, in zona Via Cassia - ha spiegato la donna -. Soprattutto la sera, magari approfittano della maggiore tranquillità. Ho sentito gli stessi racconti anche da altre persone". Non solo, anche altri animali stanno causando disagi nella zona: "Ho notato dei gabbiani: uno stava per attaccarmi quando avevo in mano le borse della spesa".