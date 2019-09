Roma Termini, viaggio nella notte tra ex galeotti e spacciatori: "Prendo 1.025 euro al mese di reddito di cittadinanza"

“L’Italia mi paga il reddito di cittadinanza con un assegno da 1.025 euro al mese”. A dirlo alle telecamere di "Stasera Italia" è uno dei frequentatori notturni della stazione di Roma Termini. Tra gli intervistati anche due ex carcerati: “Ho fatto undici anni di galera per rapina, spaccio e furto senza mai avere il permesso di soggiorno”, dice un marocchino arrivato nel 2007 nel Belpaese.



Gli fa eco un altro immigrato, che afferma di “essere finito due volte in prigione” per non aver osservato “un foglio di via” che lo allontana dalla Capitale. I giornalisti si imbattono anche in uno spacciatore di hashish: “E’ roba buona questa, la stessa che sta fumando il mio amico”