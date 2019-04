Roma, marocchino accoltella al collo un georgiano per un crocifisso | M5s critica il Viminale: non fa nulla sui rimpatri

"Italiano cattolico di m..." - L'accoltellamento sarebbe l'epilogo di una violenta lite scoppiata tra due senza fissa dimora, iniziata, secondo alcuni testimoni, su un mezzo pubblico e conclusasi alla stazione. A questo proposito la Questura propenderebbe per una "semplice" lite, senza connotazioni di carattere religioso. Non dello stesso avviso la Procura che ha contestato al marocchino anche l'aggravante dell'odio religioso. Quando ha visto il crocifisso al collo del georgiano gli avrebbe detto "italiano, cattolico di merda". Così è iniziata la lite sfociata nell'accoltellamento di un clochard georgiano a Termini. E' stata la vittima, scesa dal bus, a dare l'allarme alla polizia che ha fermato poco dopo il marocchino.



La doppia versione della vittima - La vittima avrebbe fornito versioni diverse. In particolare ai medici del pronto soccorso che lo hanno curato, il cittadino georgiano avrebbe raccontato che l'intenzione del marocchino era quella di rubargli la catenina con il crocifisso mentre agli inquirenti ha spiegato che l'aggressore avrebbe motivato il gesto a motivi religiosi. Gli investigatori sentiranno anche l'autista del bus, al momento la Questura non propende per un collegamento con fatti di terrorismo o di matrice religiosa: è stato il georgiano a denunciare, ma in un secondo momento, l'episodio del crocefisso. Ai poliziotti l'uomo ha prima detto di essere rimasto ferito in una lite e successivamente ha raccontato che chi lo aveva colpito lo aveva scambiato per un italiano e lo aveva preso di mira per un crocefisso che aveva al collo.



Salvini chiede il pugno di ferro - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in seguito a quest'atto, avvenuto alla vigilia di Pasqua, ha comunque scritto a prefetti e questori. "Scrivo a tutti i prefetti e questori - annuncia Salvini - per aumentare controlli e attenzione in luoghi di aggregazione di cittadini islamici, per prevenire ogni tipo di violenza contro cittadini innocenti".



M5s attacca il Viminale: non si fa nulla sui rimpatri - "Dopo Torino, Roma. I tristi fatti di cronaca di questi giorni, con l'aggressione prima a due agenti della polizia da un soggetto che sarebbe dovuto essere già espulso, poi con l'accoltellamento di oggi dimostrano che il vero problema sono i quasi 600mila irregolari che abbiamo in Italia", sottolinea il M5S. "E sui rimpatri non è stato fatto ancora nulla. Il problema ce lo abbiamo in casa, non è che scrivendo una lettera o una circolare si risolvono le cose. Bisogna fare di più sui rimpatri che sono fermi al palo".