Roma, tensione allo sgombero di una ex scuola occupata: rifiuti bruciati e barricate

Sono decine gli occupanti usciti dallo stabile: sono in apparenza stranieri e molti spingono passeggini con bambini. Al megafono, la polizia ha continuato a mandare messaggi tranquillizzanti: "Intanto uscite, poi si troveranno le soluzioni abitative". Ma gli ormai ex occupanti sono disperati: "Ci è stato detto di uscire in 10 minuti". Gli ex occupanti hanno radunato i loro averi nel cortile della struttura, dove sono presenti anche due squadre di polizia e carabinieri.



La più disperata appare una donna italiana che ancora non ha lasciato l'immobile e sta avendo un teso scambio verbale con la polizia: "Io sono italiana come voi - dice - dite sempre prima gli italiani ma prima gli italiani un c... Dove vado io adesso? Come lo pago l'affitto? Rispondetemi. Nelle case famiglia non ci vado...". Mentre decine di ex occupanti si sono radunati nel cortile, se ne vedono ancora alcune decine che non hanno lasciato lo stabile.



Movimenti bloccano piazza Clemente XI - "Alcuni esponenti dei movimenti per la casa hanno bloccato piazza Clemente XI, manifestando e spiegando l'accaduto. Sono oltre cento persone, e hanno esposto uno striscione 'Il sonno della ragione provoca sgomberi'". A riferirlo è il capogruppo di Demos in Consiglio regionale del Lazio, Paolo Ciani, che dalla scorsa notte è all'ex scuola di via Capranica.



Salvinii: "Stabile pericolante, nessuno sconto" - "Nessuna tolleranza e nessuno sconto ai violenti che occupano, incendiano e attaccano le forze dell'ordine. Lo stabile è pericolante, immigrati e centri sociali che fanno le barricate mettono a rischio l'incolumità di donne e bambini. I cittadini romani e gli italiani meritano legalità. Stiamo recuperando anni di assenza". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando lo sgombero dell'ex scuola.