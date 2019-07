Il comune di Asti ha deciso di razionare l'acqua del campo nomadi di via Guerra. Dal 5 luglio infatti sono state installate delle valvole per limitarne il consumo. Gli inquilini del campo avevano un debito di 634mila euro di bollette non pagate per l'erogazione dell'acqua dal 2003 e dopo aver concesso qualche giorno per versare parte della quota (100mila euro), il vicesindaco Marcello Coppo, esponente di Fratelli d'Italia, ha provveduto al razionamento.