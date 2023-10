Roma, la richiesta dei tassisti: "Tre euro in più a corsa per indennità di traffico"

"I cantieri ci rallentano"

Una scelta che alimenta le polemiche su una situazione già difficile: dalle file interminabili fuori dalla Stazione Termini, alle attese infinite al telefono per prenotare una macchina, spesso senza alcun esito. Secondo il Corriere della Sera, nella lettera spedita lunedì al Comune i tassisti romani spiegano e lamentano che "alla luce dei numerosi cantieri aperti per il Giubileo del 2025" e della chiusura "di parte di piazza Venezia per i lavori della Metro C" (che dureranno come minimo 10 anni), c’è stato un "aumento esponenziale del traffico e, di conseguenza, dei tempi di percorrenza" con "significativa ulteriore diminuzione della velocità commerciale". Per preparare Roma ad accoglieere oltre 32 milioni di pellegrini per il Giubileo 2025, si prevendono a Roma circa 185 cantieri, molti dei quali sono già aperti. Tra i più importanti, quello che riqualificherà la sottovia di Piazza Pia, un'importante arteria che collega il Vaticano con il centro della città nonché il principale snodo per il Lungotevere.