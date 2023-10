Taxi: è il giorno dello sciopero nazionale dopo quello di bus e metro

Dopo i disagi per pendolari e passeggeri creati dallo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale , indetto dal sindacato di base Usb, è il giorno della protesta dei tassisti aderenti alla stessa Usb, Orsa e Fast Confsal, che contestano l'aumento delle licenze deciso dal governo con il dl Asset. Lo stop durerà 24 ore e interesserà tutte le città: la situazione più grave sarà nei grandi centri come Roma, Milano, Torino dove già in condizioni normali soffrono per la reperibilità dei mezzi.

Perché si protesta Dopo lo sciopero di bus e metro tocca quindi ai taxi, che protesteranno sotto il ministero dei Trasporti. Uno sciopero definito "regolare" dal Garante in quanto in quanto "rispettoso della normativa vigente" che ricorda come non spetti all'Authority "valutarne le motivazioni". "La causa scatenante è il Decreto Asset", sostiene l'Usb, denunciando come elemento negativo la possibilità di rilasciare fino al 20% di nuove licenze, "abrogando ogni norma che prevede una programmazione territoriale". I tassisti accusano "Enti Locali e governo che si rimpalleranno le responsabilità dell'incremento delle licenze senza nessun dato concreto", avverte l'Usb. Come spiega il coordinatore di Usb Taxi, Riccardo Cacchione, "c'è già una legge che aspetta da quattro anni e mezzo" di essere varata. "Per andare a cercare di riordinare il settore e per ricostruire una mappa che il ministero dei Trasporti non ha, si introduce invece una misura che interviene senza avere dati concreti e abroga le norma che doveva stabilire, come rilasciare le licenze sui territori. Insomma, esattamente l'opposto di ciò che avrebbero dovuto fare i decreti attuativi".

Urso: "Sciopero poco comprensibile" Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si tratta, invece, di una protesta "poco comprensibile". "Lo sciopero proclamato dai tassisti è una protesta un po' a posteriori, anche perché la riforma è in vigore con decreto da qualche mese e l'abbiamo presentata ai lavoratori, ai titolari di Ncc e a tutti gli altri attori del settore", afferma il ministro.