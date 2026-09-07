gli atti persecutori sono iniziati nel 2025

La fissava per ore mentre lavorava: arrestato stalker, agiva alla Stazione Termini di Roma

La situazione, secondo la denuncia della vittima, andava avanti da oltre un anno. Nonostante i rifiuti, un 20enne le chiedeva incontri e le telefonava

07 Set 2026 - 08:33
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Passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo: era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un 20enne originario della Guinea, è stato arrestato alla Stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava, dalla polizia ferroviaria.

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Gli atti persecutori erano iniziati nell'estate 2025

 I poliziotti hanno trovato lo stalker intento a guardare con insistenza la vittima, una dipendente dello scalo ferroviario, nei pressi delle biglietterie automatiche, dove si era appostato. A bloccarlo sono stati gli agenti del Compartimento del Lazio a cui si era rivolta la vittima, in forte agitazione per la presenza del ragazzo.

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Gli atti persecutori andavano avanti dall'estate del 2025, dopo che la donna aveva aiutato il 20enne in un'operazione commerciale. Da quel giorno il 20enne si è presentato diverse volte nell'arco di ogni settimana sul suo luogo di lavoro della ragazza, trascorrendo ore a osservarla. A questo si sono aggiunte le continue richieste di appuntamenti e pressioni per ottenere un incontro.

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Lo stalker - che in alcune occasioni avrebbe manifestato un atteggiamento di sfida sostenendo che nessuno avrebbe potuto fargli nulla e che non sarebbe mai stato arrestato - era già stato destinatario della misura del divieto di avvicinamento. La sua violazione ha fatto scattare l'arresto e la custodia cautelare in carcere.

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