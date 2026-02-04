Condannata la stalker dell'attrice Madalina Ghenea: "Qui per tutte le vittime d'odio, denunciate"

"Lottare per la propria vita in un'aula di Tribunale non è una cosa normale. Ma tacere e ignorare una situazione del genere penso sia una delle cose più sbagliate". Così la modella e attrice Madalina Ghenea ha commentato la sentenza con cui una sua hater di 45 anni è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione e a pena definitiva a un percorso in un centro di recupero per chi commette reati come questo. "Sono qui per mia figlia e mia mamma e per tutte le donne vittime di odio. Denunciate, denunciate, denunciate", ha concluso Madalina.