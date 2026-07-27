Alto Adige, spia la ex con un drone: arrestato lo "stalker hi-tech"
Secondo le ricostruzioni, l'uomo si appostava nelle campagne vicine alla casa per sorvegliare la donna (che aveva già chiesto aiuto alle autorità)
© ansa
Spiava la ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva dal cielo, utilizzando un drone. In Alto Adige, i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano hanno arrestato nei giorni scorsi un presunto stalker. L'accusa è atti persecutori: l'uomo è agli arresti domiciliari.
Monitoraggio dall'alto
Questo è un caso di stalking dai contorni hi-tech: secondo le ricostruzioni, l'uomo utilizzava uno strumento tecnologico, appunto un drone di ultima generazione, per sorvolare l'abitazione della ex, osservarla dall'alto e monitorarne i movimenti. L'uomo si appostava nelle campagne vicine alla casa della donna e utilizzava questo mezzo per controllarla, alimentando uno stato di ansia e paura che, secondo gli investigatori, durava da tempo. Le forze dell'ordine, una volta rintracciato l'uomo, hanno sequestrato tutto il materiale impiegato per lo stalking, fra cui due smartphone e un tablet.
Già noto
Non era la prima volta che lo stalker monitorava l'ex compagna. Infatti, l'uomo era già conosciuto dalle forze dell'ordine e in precedenza aveva ricevuto un ammonimento del questore proprio per precedenti pedinamenti e condotte persecutorie nei confronti della stessa donna. La vittima aveva più volte chiesto l'intervento delle autorità, rivolgendosi sia alla polizia locale di Appiano sia ai carabinieri, e proprio nel giorno dell'arresto aveva formalizzato una querela. Grazie allo scambio incrociato di informazioni fra le forze dell'ordine, l'uomo con il drone è stato bloccato in flagranza.