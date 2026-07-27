Alto Adige, spia la ex con un drone: arrestato lo "stalker hi-tech"

Non era la prima volta che lo stalker monitorava l'ex compagna. Infatti, l'uomo era già conosciuto dalle forze dell'ordine e in precedenza aveva ricevuto un ammonimento del questore proprio per precedenti pedinamenti e condotte persecutorie nei confronti della stessa donna. La vittima aveva più volte chiesto l'intervento delle autorità, rivolgendosi sia alla polizia locale di Appiano sia ai carabinieri, e proprio nel giorno dell'arresto aveva formalizzato una querela. Grazie allo scambio incrociato di informazioni fra le forze dell'ordine, l'uomo con il drone è stato bloccato in flagranza.