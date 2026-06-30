Bari, perseguita la ex con 80 chiamate in un giorno, 50enne a giudizio

La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l'uomo e quest'ultimo avrebbe così iniziato a perseguitarla creandole "un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità", riferisce la legale della donna. Gli episodi contestati all'imputato risalgono al periodo compreso tra febbraio e marzo scorsi quando, dopo la fine della relazione con la vittima, l'uomo avrebbe messo in atto "condotte assillanti e persecutorie" attraverso "continue telefonate, in ogni ora del giorno e della notte". In un episodio addirittura sarebbe arrivato a fare 79 telefonate in una sola serata.