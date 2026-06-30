Bari, perseguita la ex con 80 chiamate in un giorno, 50enne a giudizio

Sarà processato dal prossimo 2 luglio dal Tribunale di Bari un 50enne del Brindisino accusato di stalking nei confronti della ex compagna residente in provincia di Bari.
La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l'uomo e quest'ultimo avrebbe così iniziato a perseguitarla creandole "un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità", riferisce la legale della donna. Gli episodi contestati all'imputato risalgono al periodo compreso tra febbraio e marzo scorsi quando, dopo la fine della relazione con la vittima, l'uomo avrebbe messo in atto "condotte assillanti e persecutorie" attraverso "continue telefonate, in ogni ora del giorno e della notte". In un episodio addirittura sarebbe arrivato a fare 79 telefonate in una sola serata.
La donna avrebbe allora deciso di bloccare il suo numero e lui, di conseguenza, l'avrebbe minacciata di raggiungerla a casa, fatto che poi sarebbe accaduto. L'imputato avrebbe inoltre seguito la donna anche al lavoro o nel tempo libero. Stanca e impaurita, la vittima ha sporto querela. Su richiesta della Procura, il gip ha disposto il giudizio immediato che consente, quando la prova del reato appare evidente, di saltare l'udienza preliminare e di andare direttamente a dibattimento.