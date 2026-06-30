L'accusa è di stalking

Bari, perseguita la ex con 80 chiamate in un giorno, 50enne a giudizio

La vittima ha sporto querela dopo minacce e tensioni

30 Giu 2026 - 21:53
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Sarà processato dal prossimo 2 luglio dal Tribunale di Bari un 50enne del Brindisino accusato di stalking nei confronti della ex compagna residente in provincia di Bari.

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La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l'uomo e quest'ultimo avrebbe così iniziato a perseguitarla creandole "un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità", riferisce la legale della donna. Gli episodi contestati all'imputato risalgono al periodo compreso tra febbraio e marzo scorsi quando, dopo la fine della relazione con la vittima, l'uomo avrebbe messo in atto "condotte assillanti e persecutorie" attraverso "continue telefonate, in ogni ora del giorno e della notte". In un episodio addirittura sarebbe arrivato a fare 79 telefonate in una sola serata. 

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La donna avrebbe allora deciso di bloccare il suo numero e lui, di conseguenza, l'avrebbe minacciata di raggiungerla a casa, fatto che poi sarebbe accaduto. L'imputato avrebbe inoltre seguito la donna anche al lavoro o nel tempo libero. Stanca e impaurita, la vittima ha sporto querela. Su richiesta della Procura, il gip ha disposto il giudizio immediato che consente, quando la prova del reato appare evidente, di saltare l'udienza preliminare e di andare direttamente a dibattimento.

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