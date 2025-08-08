Roma, spari durante una rapina in un bar: tre feriti, uno è grave

È di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio della rapina avvenuta nella notte nel bar "Bianco Notte" a Roma, vicino alla via Casilina. Un uomo, armato di pistola, ha fatto irruzione nel locale e, dopo aver intimato al proprietario di consegnarli l'incasso, al suo rifiuto gli ha sparato ferendolo. Le sue condizioni sono gravi ed è stato operato al Policlinico di Tor Vergata. Altre due persone sono state ferite in maniera lieve. Indaga la polizia.