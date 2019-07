Roma, sgombero Primavalle: “Abitavo qui da 13 anni, adesso non so dove andare”

"Noi stranieri non siamo protetti". A parlare ai microfoni di "Stasera Italia" è uno degli occupanti abusivi dell'ex scuola di Primavalle, a Roma. La zona a ovest della Capitale è stata scenario di scontri tra la polzia e gli abitanti della struttura. "Vivo qui da 13 anni, adesso non so dove andare", dice un'altra delle 340 persone che dal 2003 occupano la struttura, adesso sgomberata dalle forze dell'ordine.



"Abbiamo ottenuto la residenza in questo stabile - dichiara uno degli occupanti dell'ex scuola - perchè dicono che non possiamo rimanere?". Gli scontri, adesso terminati, sono durati ore. Sono state alzate delle barricate con mobili e copertoni, poi dati alle fiamme.