Roma, concluso sgombero ex scuola occupata: 3 arresti e denunce

Si sono concluse le operazioni di sgombero dell'ex scuola di via Capranica a Primavalle, a Roma. Il bilancio dell'operazione è di tre arresti e varie denunce. Lo riferisce il Viminale. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, afferma: "Chi ha attaccato la polizia deve finire in galera. Nessuna tolleranza per i delinquenti, per loro mi auguro pene esemplari. Avanti con gli sgomberi a Roma e in tutta Italia".