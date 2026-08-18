Roma, il giovane scout colpito da un fulmine si è risvegliato dopo 10 giorni
Il 16enne era stato trasportato al Policlinico Gemelli in condizioni gravissime. Lo staff medico: "il ragazzo ha iniziato a dialogare con i genitori e a muovere gli arti"
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Si è risvegliato il 16enne che lo scorso 7 agosto, è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in un campo scout sul monte Livata, nel territorio di Subiaco (Roma). Lo comunica l'equipe della Terapia Intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove il ragazzo era arrivato in condizioni gravissime. Lo staff medico fa sapere che le condizioni del giovane sono in netto miglioramento.
Sta meglio il 16enne colpito da un fulmine
Il 16enne si è progressivamente risvegliato, ha iniziato a dialogare con i genitori e a muovere gli arti. Il quadro clinico, fanno sapere dall'ospedale, mostra una significativa evoluzione positiva. Nelle prossime ore, se l'andamento favorevole sarà confermato, i medici potranno valutare lo scioglimento della prognosi e l'avvio di una seconda fase del ricovero, orientata alla neuroriabilitazione.
La nota del Policlinico Gemelli di Roma
Il team della Terapia intensiva e Trauma center pediatrico del Gemelli "esprime grande soddisfazione per i risultati fin qui raggiunti, resi possibili dalla catena della sopravvivenza (grazie agli scout e ai soccorsi sul luogo dell'evento) e dalle cure intensive erogate", si legge nella nota diffusa dal Policlinico. "Va sottolineato il costante impegno dell'équipe che ha seguito il ragazzo fin dal momento del ricovero, quando era giunto al Gemelli in condizioni di estrema gravità a seguito della scarica elettrica provocata dal fulmine che lo aveva colpito e dal conseguente arresto cardiaco", conclude la nota.
L'incidente sul Monte Livata
L'incidente lo scorso 7 agosto mentre il gruppo di scout si trovava sul Monte Livata. La zona era stata improvvisamente colpita da un violento temporale e una scarica elettrica aveva colpito il 16enne. Fondamentali sono state le prime cure prestate dai compagni che, nell'attesa dei soccorsi, hanno iniziato il massaggio cardiaco riuscendo a rianimare il giovane, poi trasportato d'urgenza in ospedale.