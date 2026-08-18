Roma, il giovane scout colpito da un fulmine si è risvegliato dopo 10 giorni

Il team della Terapia intensiva e Trauma center pediatrico del Gemelli "esprime grande soddisfazione per i risultati fin qui raggiunti, resi possibili dalla catena della sopravvivenza (grazie agli scout e ai soccorsi sul luogo dell'evento) e dalle cure intensive erogate", si legge nella nota diffusa dal Policlinico. "Va sottolineato il costante impegno dell'équipe che ha seguito il ragazzo fin dal momento del ricovero, quando era giunto al Gemelli in condizioni di estrema gravità a seguito della scarica elettrica provocata dal fulmine che lo aveva colpito e dal conseguente arresto cardiaco", conclude la nota.