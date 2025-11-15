Roma, trovata morta in un bosco: per la Procura di Tivoli "non c'è stato nessun crimine"

È stato il compagno a rivolgersi ai carabinieri della stazione locale per segnalarne la scomparsa. I militari hanno avviato le prime ricerche. Del caso si è occupata anche l'associazione Penelope. Poi, utilizzando il Gps dell'assicurazione Rc auto, è stata individuata l'auto e, successivamente, è stato trovato il corpo senza vita della donna.