Roma, trovata morta in un bosco: per la Procura di Tivoli "non c'è stato nessun crimine"

Le ricerche erano scattate immediatamente. Si indaga su un presunto biglietto che avrebbe lasciato al compagno
La Procura di Tivoli precisa che per la morte di una 31enne di origine moldava, Axenia Manoli, a Cave (Roma), non "c'è stato nessun crimine". La donna era scomparsa giovedì dopo aver accompagnato i figli di 7 e 11 anni a scuola ed è stata trovata senza vita venerdì in un bosco. Il corpo è stato individuato, legato con una corda al ramo di un albero, a 200 metri circa dalla sua auto. Secondo Il Messaggero, si indaga anche su un presunto biglietto che Manoli avrebbe lasciato al compagno.
Sempre stando al Messaggero, la donna si era trasferita a Cave due anni fa dopo aver denunciato per presunte violenze l'ex marito. Viveva con i figli e il compagno poco distante dal luogo in cui è stata trovata morta.
È stato il compagno a rivolgersi ai carabinieri della stazione locale per segnalarne la scomparsa. I militari hanno avviato le prime ricerche. Del caso si è occupata anche l'associazione Penelope. Poi, utilizzando il Gps dell'assicurazione Rc auto, è stata individuata l'auto e, successivamente, è stato trovato il corpo senza vita della donna.
Il compagno della donna ha riferito di aver trovato un biglietto in casa nel quale la ragazza si scusava "per non aver fatto abbastanza per i figli".