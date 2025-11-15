Roma, scompare dopo aver lasciato i figli a scuola: trovata morta in un bosco | È giallo

A Cave (Roma), è giallo sulla morte di una 31enne di origine moldava, Axenia Manoli. La donna era scomparsa giovedì dopo aver accompagnato i figli di 7 e 11 anni a scuola ed è stata trovata senza vita venerdì in un bosco. Il corpo è stato individuato, legato con una corda al ramo di un albero, a 200 metri circa dalla sua auto. In molti faticano a credere all'ipotesi di un gesto volontario. Lo riporta Il Messaggero, il quale aggiunge che intanto si indaga su un presunto biglietto che Manoli avrebbe lasciato al compagno.