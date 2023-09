09 settembre 2023 19:18

Roma, dà uno schiaffo alla figlia 12enne perché invia foto sexy a un ragazzo: madre condannata

La donna è stata accusata di maltrattamenti in famiglia non solo per il ceffone ma anche per il peso psicologico addossato alla minore sul mancato aiuto in casa e sulla necessità di occuparsi di nonna e fratelli