Tempio Pausania (Sassari), papà e nonna indagati per esorcismi su un bimbo di 9 anni

Pratica angoscianti e dannose per la salute psicofisica del piccolo

La notizia, anticipata dal quotidiano L'Unione Sarda, è stata confermata dai legali delle due persone indagate, accusate di maltrattamenti. Secondo gli inquirenti, a praticare gli esorcismi sarebbe stata in particolare la nonna, una pensionata di 70 anni, convinta che il nipotino fosse posseduto dal diavolo e sul quale metteva in atto delle pratiche angoscianti e dannose per la salute psicofisica del bambino. Padre e nonna sono stati già ascoltati dai magistrati di Tempio Pausania e respingono tutte le accuse.