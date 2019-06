Roma, scavalca cancello per entrare al rave della Sapienza: morto 26enne

Dopo l'incidente, come riporta Il Messaggero, il rave non è stato interrotto e i partecipanti hanno continuato a ballare per tutta la notte.



Nelle stesse ore, i famigliari di Francesco Ginese, appresa la notizia a Foggia della gravità delle sue condizioni, lanciavano via Facebook messaggi per chiedere ad amici e conoscenti di recarsi a donare il sangue. Tutto inutile, il 26enne è morto dopo qualche ora di agonia.



"Francesco Ginese è salito al cielo, ci stringiamo alla famiglia in dovuta preghiera", si legge sul profilo Facebook della parrocchia Gesù e Maria di Foggia.