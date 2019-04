Bergamo, dj 33enne trovato ferito e in stato di incoscienza: è gravissimo

Un dj di 33 anni è stato trovato in stato di incoscienza con ferite plurime in diverse parti del corpo intorno alle 5 del mattino a Terno D'isola, in provincia di Bergamo. Lo riferisce l'Areu Lombardia, specificando che il l'uomo, che non sarebbe in grado di parlare a cause delle condizioni gravissime, è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII.