Roma, riapre la Fontana di Trevi: torna a scorrere l'acqua

Ingressi limitati - Il monumento recuperato sarà visitabile secondo una nuova modalità che consentirà di ammirarlo senza il sovraffollamento che ne ha sempre caratterizzato la fruizione: l'accesso sarà consentito a 400 persone per volta. Al momento non c'è ticket ma non si esclude in futuro, ha annunciato Gualtieri, che possa essere introdotto. Grazie alla nuova gestione dei flussi sarà possibile anche garantire l'appropriata fruizione della fontana, da sempre sottoposta a un'intensa presenza antropica non regolamentata ed eccessivamente invasiva per i delicati materiali che la compongono.