Roma, professore all'alunna: "O ti copri o ti denudi" | Rischia una denuncia

La studentessa di quinta liceo, si era tolta la felpa per poi rimanere in aula con un top sportivo. "Di solito il professore fa battutine, ma mai così pesanti. Tutta la classe mi ha mostrato solidarietà" ha confidato la giovane a Il Messaggero. Non riuscendo a reagire alla frase, "ho chiesto solo di andare in bagno e ci sono rimasta 20 minuti".

Il Collettivo 20 novembre della scuola ha condannato il comportamento del professore e denunciato un clima sessista all'interno dell'istituto. Ma questo non sarebbe il primo episodio, ne sono emersi anche altri che coinvolgono altri insegnanti.

In seguito all'accaduto, il prossimo lunedì la dirigente scolastica riceverà il professore per ascoltare la propria versione dei fatti. Successivamente aprirà un'istruttoria interna e prenderà eventuali provvedimenti. "Come scuola ci dissociamo da questo tipo di eventi in modo categorico".

Intanto, il 18 novembre è stata annunciata una manifestazione in tutta Italia "contro una scuola che ci opprime e un governo che ci vorrebbe spogliati dei nostri diritti", spiega Valeria Cigliana della Rete degli Studenti Medi.