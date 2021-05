Roma, precipita da un ponte mentre scatta un selfie: grave 31enne

Mentre scattava un selfie con il cellulare avrebbe perso l'equilibrio, precipitando da ponte Garibaldi, al centro di Roma , sulla pista ciclabile sottostante. E' quanto accaduto a un 31enne sabato sera, intorno alle 20:30, in zona Trastevere. Il giovane è stato trasportato all'ospedale San Camillo in codice rosso e sottoposto a intervento chirurgico. Sul caso indagano gli agenti del distretto Trevi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 31enne, in compagnia di alcuni amici, mentre scattava il selfie con il cellulare ha perso l'equilibrio ed è finito giù dal ponte. Come riporta Il Messaggero, il giovane era arrivato da Napoli insieme a tre amici per fare una gita nella Capitale.