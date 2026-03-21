Conoscente lo insulta durante una lite, lui lo uccide a sprangate: arrestato
Il presunto omicida ha confessato dopo essere stato fermato a poche ore dal delitto
© Carabinieri
Una serie di colpi violentissimi con un bastone di ferro. Così sarebbe stato ucciso il 37enne il cui corpo è stato rinvenuto nella giornata di sabato in un casolare abbandonato a Roma. Poche ore dopo il ritrovamento, il presunto responsabile dell'omicidio è stato arrestato.
La lite e l'aggressione
All'origine di tutto ci sarebbero dei dissapori tra i due, entrambi originari dell'Est Europa. Si sarebbero ritrovati in via Giggi Spatucci, all'altezza dell'edificio abbandonato tra le zone Nomentana e San Basilio. Lì, durante una lite, la vittima avrebbe rivolto al suo aggressore una serie di offese che hanno scatenato la reazione dell'uomo, un cittadino romeno. Quest'ultimo ha così iniziato a colpire a sprangate l'uomo uccidendolo.
L'arresto e la confessione
Individuato rapidamente dalla polizia giudiziaria, il presunto assassino è stato fermato. Portato davanti al pubblico ministero di turno, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità. La zona di via Giggi Spaducci, un'area periferica con numerosi edifici abbandonati, è nota per essere frequentata da persone in situazione di marginalità sociale.