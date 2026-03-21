Conoscente lo insulta durante una lite, lui lo uccide a sprangate: arrestato

All'origine di tutto ci sarebbero dei dissapori tra i due, entrambi originari dell'Est Europa. Si sarebbero ritrovati in via Giggi Spatucci, all'altezza dell'edificio abbandonato tra le zone Nomentana e San Basilio. Lì, durante una lite, la vittima avrebbe rivolto al suo aggressore una serie di offese che hanno scatenato la reazione dell'uomo, un cittadino romeno. Quest'ultimo ha così iniziato a colpire a sprangate l'uomo uccidendolo.