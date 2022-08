Roma, occupano la casa del vicino morto e si tengono anche i vestiti: una coppia verso il processo

Si erano barricati dentro l'appartamento del vicino defunto e si erano rifiutati di restituire alla famiglia tutti gli effetti personali, persino i vestiti.

Appena appresa la notizia della morte del dirimpettaio, una coppia di coniugi romani aveva contattato la sorella e si era offerta di controllare la casa. E, ancora, di vigilare per evitare che qualcuno entrasse e si stabilisse senza autorizzazione. Con la scusa si erano fatti dare le chiavi, ma da lì non sono più andati via. È successo a Roma, in zona Serpentara, nel periodo tra agosto e dicembre 2020 . Ora la procura della Capitale, secondo quanto riporta il Messaggero, ha chiesto il processo per i due imputati. L'accusa contesta a entrambi l' invasione di edifici .