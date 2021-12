Casalnuovo di Napoli, alcune famiglie vivono abusivamente in edifici sequestrati

L'inviato di "Striscia la Notizia" Luca Abete si è recato Casalnuovo di Napoli, Comune in cui molti edifici sono stati costruiti abusivamente. In alcuni di questi, nonostante siano stati sequestrati, vivono abusivamente delle famiglie. Il sindaco Massimo Pelliccia ai microfoni di "Striscia la Notizia" ha dichiarato: "Sgomberare queste case in cui vi si trovano famiglie con figli e in seguito demolirle è un'attività forte".



"Queste famiglie - aggiunge il sindaco - hanno avuto regolare ordinanza di sgombero e l'ingiunzione per l'indennità di occupazione che è una forza di risacrimento per il danno solo per il fatto che occupano quella struttura, non è un fitto nè qualcosa che li regolarizza".

Un danno per i cittadini onesti della città visto che molti occupanti questa indennità non la pagano: "Su 8milioni di euro che il Comune avrebbe dovuto incassare - conclude il sindaco - ne ha incassato il 10-15%".