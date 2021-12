Gdf Napoli scopre fabbrica fuochi d'artificio clandestina

ansa

Scoperta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in una zona rurale di Piazzolla di Nola, una fabbrica clandestina di giochi pirotecnici. In particolare i finanzieri hanno sequestrato una manifattura di fuochi d'artificio altamente performante, in piena attività produttiva in vista del capodanno. Rinvenuti numerosi macchinari oltre a una tonnellata di artifizi pirici pronti per essere immessi sul mercato.