Roma, militare condannato perché rubava buoni benzina e li rivendeva: "Sono ludopatico"

Una pratica reiterata nel tempo, per un totale di 372 buoni sottratti indebitamente, che ha portato un militare di Roma a essere condannato dalla Corte dei conti del Lazio a risarcire il ministero della Difesa per 18.600 euro , l'equivalente dei buoni rubati. L'uomo, che ha ammesso le proprie colpe, ha cercato di giustificarsi sostenendo di soffrire di ludopatia .

La vicenda -

approfittato del proprio ruolo

capo deposito carburanti

A pesare sul militare - come riporta il Messaggero - è l'essersi: il buco di 372 buoni risale infatti al periodo in cui l'uomo rivestiva la qualifica di. Quando sono partite le indagini, il militare ha ammesso di aver avuto "l'esclusiva disponibilità" dei buoni e di "essersene appropriato in misura non inferiore a 250".

Il processo -

peculato militare

sua "malattia" per il gioco

L'inchiesta è partita da una segnalazione da parte della Procura militare, che aveva chiesto il processo per. È proprio dalla documentazione acquisita agli atti del processo emerge che il militare avrebbe cercato di giustificarsi dicendo che a spingerlo ad appropriarsi dei buoni sarebbe stata la. Attraverso i buoni - si legge nella sentenza - "si sarebbe procurato le somme per giocare con il prelevamento indebito delle cedole di carburante e con la loro cessione in cambio di denaro".