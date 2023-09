Roma, manager Rai taglieggiato da una escort: ricatto da oltre 100mila euro

Si sospetta che la escort abbia organizzato la trappola insieme ad altre persone, che adesso sono ricercate. La donna si trova adesso ai domiciliari. Il manager ha spiegato di avere versato circa 100mila euro e di avere effettuato pagamenti di circa 5mila euro per volta. Secondo quanto riferito dalla vittima, la escort avrebbe iniziato a chiedergli soldi lamentando di essere disperata perché era stata sfrattata dalla sua abitazione. Poi avrebbe aggiunto di essere preoccupata perché uno dei suoi figli doveva essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico, per questo avrebbe chiesto altri soldi. Infine, avrebbe detto di essere perseguitata da alcuni mafiosi vicini al mondo dello spaccio di droga.

Le finte minacce

Il funzionario sarebbe arrivato addirittura a consegnarle in una occasione il suo bancomat, in modo da permetterle di fare dei prelievi. Il tutto mentre lui cercava di liberarsi da questa relazione diventata sempre più pericolosa. Infatti, dopo aver pagato le spese di un presunto funerale della sorella della escort, le richieste di denaro non si sarebbero fermate. Tutt'altro: la giovane avrebbe mostrato alla sua vittima anche messaggi sul telefono ricevuti dai presunti malavitosi e pieni di minacce come "tempo scaduto, saluta i tuoi gatti".