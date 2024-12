Roma, mamma con cinque figli in strada al freddo: vigili offrono cibo e ospitalità

Lunedì sera, a Roma, la polizia locale ha soccorso una 41enne e i suoi cinque figli che si trovavano in strada, al freddo. La famiglia, arrivata nella Capitale dall'Albania per effettuare una visita in ospedale, non aveva dove alloggiare né mezzi di sostentamento. La pattuglia del I Gruppo Prati era in servizio di viabilità e ha visto la donna con al seguito i 5 figli, tutti minorenni in evidente stato di indigenza, in piazza della Rovere, in centro. Gli agenti si sono immediatamente attivati per procurare loro pasti caldi, coperte e brandine, ospitandoli per una notte nella sede del Gruppo di Via del Falco, in attesa di trovare un'adeguata sistemazione. Ora la famiglia si trova in un'associazione di volontariato.