Roma, nei bagni del liceo Righi appaiono una "lista stupri" e una svastica

Un'opinione pienamente condivisa dal preside dell'Istituto, Giovanni Cogliandro, "è una azione abominevole. Nel nostro liceo cerchiamo di focalizzarci sulla prevenzione attiva della violenza, anche solo verbale, e lo facciamo da anni. I docenti della scuola sono encomiabili. Ci sono residui di patriarcato, è indubbio, e anche questa idea di poter scherzare sullo stupro lo dimostra". Al Giulio Cesare dopo una prima 'lista stupri' nel novembre del 2025 con i nomi e i cognomi di 8 ragazze e un ragazzo, una nuova 'lista' comparve alla fine dell'occupazione: durante la ricognizione che seguì furono scoperte una serie di scritte nei bagni, con insulti e parolacce contro la dirigente scolastica e una lista stupri questa volta con i nomi di due docenti.