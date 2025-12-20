Seconda "lista stupri" al liceo Giulio Cesare di Roma: gite annullate e 5 in condotta

Nella prima parte della seduta, il Consiglio d'Istituto ha ascoltato la versione dei fatti fornita dagli studenti in merito ad alcuni episodi avvenuti durante l'occupazione, in particolare al rinvenimento della seconda "lista stupri", contenente il riferimento a due docenti e accompagnata da frasi offensive nei confronti della dirigente scolastica. Dal racconto è emersa la conferma dell'esistenza di dinamiche interne e di conflitti politici tra gruppi e liste, con un ruolo centrale svolto da un gruppo ristretto che avrebbe guidato l'occupazione.



