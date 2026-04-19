Il tablet è stato sequestrato e verrà analizzato per ricostruire chi abbia creato o utilizzato il file. Ma il punto più delicato resta il contenuto: quei tre nomi e ciò che, secondo alcuni studenti, si nasconderebbe dietro almeno uno di essi. Tra i ragazzi circola il racconto di una presunta violenza sessuale, avvenuta durante una festa tra coetanei nel periodo natalizio. Una storia non formalizzata in denunce, ma abbastanza persistente da entrare ora nel perimetro dell'inchiesta. Gli investigatori ascolteranno le tre studentesse coinvolte, insieme ai compagni e ai docenti, per verificare se si tratti di un'invenzione crudele o di un fatto reale mai emerso.